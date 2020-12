De bouw van de eerste van 1.000 woningen in Strijp-S tussen de Kastanjelaan en de Torenallee in Eindhoven start mogelijk al in 2023. Achter de schermen wordt momenteel hard gewerkt om het plan daarvoor vorm te geven.

"We zijn druk doende om de plannen op Strijp-S een vervolg te geven in de laatste planfase, maar het is een grote opgave. Het gaat om ongeveer een kwart van Strijp-S", zegt directeur Thijs van Dieren van Park Strijp Beheer, het samenwerkingsverband van de gemeente Eindhoven en VolkerWessels, mede-eigenaar en ontwikkelaar.

Van Dieren hoopt met de nieuwbouw in dit laatste deel van Strijp-S aan te kunnen sluiten bij de bouw in de spoorzone. Daar is gestart met het werk aan de laatste gebouwen, Donna langs het Klokgebouw en Bold op de hoek met de Glaslaan. "Die zijn in 2022 en 2023 klaar. Het zou mooi zijn als we dan door kunnen bouwen", aldus Van Dieren. Het gaat om het gebied tussen de Glaslaan, de Kastanjelaan, de busbaan en de Torenallee.

Een belangrijk gesprekspunt tussen de partijen is wat er met de bestaande werkpanden als Glasgebouw, Bosch-kantoor, SX, Microlab en Videolab moet gebeuren. Een deel zal zeker blijven staan, zegt Van Dieren. "Die gebouwen zijn voor veel ondernemers een thuis geworden, daar kunnen we niet zomaar aan voorbij gaan." Tot nu toe zijn de panden slechts tijdelijk beschikbaar, tot 2025 is altijd gezegd, daarna zouden ze gesloopt worden.

Aanvankelijk was op Strijp-S een verdeling gemaakt van werken aan het spoor en wonen tussen de Philitelaan en de Kastanjelaan. Die strenge scheiding is losgelaten bij het actualiseren van het bestemmingsplan enkele jaren geleden.

Het project heeft al vertraging opgelopen. Het is niet eenvoudig om de huizen te ontwerpen en de materialen te vinden. Ook de financiering is niet makkelijk, omdat het om een nieuw concept gaat. Daar kwamen volgens Woonbedrijf de coronamaatregelen nog eens bovenop waardoor overleggen ook moeilijker was.