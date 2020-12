Tot eind december zijn er zestien levensgrote displays, dertig portretten en evenveel verhalen van jongeren over hun depressies te zien op het Stadhuisplein in Eindhoven. Het maakt onderdeel uit van de reizende multimediale tentoonstelling Open over Depressiviteit.

Het project, geïnitieerd door stichting Open Mind en naar Eindhoven gehaald door welzijnsorganisatie Lumens, heeft maar een doel: bewustwording creëren, vooroordelen verminderen en het taboe op het praten over depressiviteit doorbreken.

Daarvoor werkte Lumens samen met de Combinatie Jeugdzorg, Apanta-ggz en GGzE die in hun werk steeds meer jongeren zien die kampen met depressie. Een aantal dat sinds de coronacrisis alleen maar toeneemt en inmiddels een op de vijf jongeren kampt met depressieve klachten. Omdat ze onzeker zijn over zichzelf, twijfels hebben over de toekomst en soms ook daardoor niet eens meer weten wat voor studie ze moeten kiezen.

"Als een storm tijdens een hittegolf en een ijzige kou in november tot uiteindelijk toch een zonnestraaltje door de wolken breekt", zo omschrijft de Eindhovense beeldend kunstenaar Alex Beaujon haar strijd tegen depressies.

Ze werd geboren in de Verenigde Staten, groeide op Aruba op en kwam vijf jaar geleden naar Nederland, omdat ze aan de andere kant van de oceaan onvoldoende zichzelf kon zijn. Beaujon is genderneutraal en heeft ook nog eens ADHD. "Die combinatie heeft geleid tot pieken in mijn houding naar andere mensen, maar ook geleid tot diepe dalen waarin ik meermalen suïcidale gedachten had."

Met therapie heeft ze geleerd beter voor zichzelf te zorgen, waar ze op moet letten en ervoor te zorgen dat ze altijd een kunstproject onder handen heeft. "Zodat er altijd een doel is. En ik een opkomende depressie nu kan zien als een uitdaging om tegen te vechten en niet langer als een probleem."