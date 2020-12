De gemeente Eindhoven gaat de laatste aanpassingen doen aan de herinrichting bij de Vestdijk en de Hertogstraat. Drempels die trillingen veroorzaken, worden aangepakt en er komen op de Hertogstraat meer borden en spandoeken om de maximumsnelheid van 30 kilometer aan te geven.

De Bleekweg wordt in januari afgesloten met een paaltje vanwege sluipverkeer.

Een andere klus die nog op het to do-lijstje van de gemeente stond, was het planten van bomen en planten aan de Hertogstraat. Dat gaat de aannemer vanaf maandag 7 december doen.

Daarvoor moeten de bewoners van de Hertogstraat wel de eigen planten weghalen die ze eerder in de plantsoenen gezet hebben. Dat is afgesproken met de aanwonenden, zegt een woordvoerder van de gemeente. Voor doorgaand verkeer is er tijdens het werk altijd een rijbaan open.

Als die klussen klaar zijn, is de herinrichting van de Vestdijk tot een groene stadsboulevard afgerond. Het werk begon in september 2018 en de doorgaande as door de stad werd in juni dit jaar weer heropend.