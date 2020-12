Een bestelbus die maandagavond geparkeerd stond aan de Jupiterstraat in Eindhoven, is verwoest door een brand. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken.

De hulpdiensten kregen rond middernacht een melding van de autobrand aan de Jupiterstraat. Buurtbewoners gaven aan de politie door dat zij twee mannen op een scooter weg zagen rijden op het moment dat de bus in brand vloog. Door snel optreden van de brandweer, kon voorkomen worden dat de laadruimte van de bestelbus vlam vatte.

De politie heeft onderweg naar de brand een ronde in de wijk gereden, op zoek naar de mogelijke daders. Zij gaat ervan uit dat de bus in brand is gestoken en doet onderzoek.