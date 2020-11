In Eindhoven gaan zaterdag de winkels in het centrum eerder dicht vanwege de drukte in de winkelgebieden. Winkeliers moeten om 16.00 uur de deuren sluiten. Volgens burgemeester John Jorritsma is het "veel te druk" in de binnenstad.

"Zo kunnen we de coronamaatregelen niet naleven en het virus niet terugdringen", zegt Jorritsma op Twitter. Door de drukte is het voor de handhavers onmogelijk om het winkelend publiek aan de coronamaatregelen te laten houden.

"Ik begrijp dat dit een vervelende maatregel is voor de winkeliers en het winkelend publiek, maar hij is nodig om erger te voorkomen. Het virus vaart wel bij omstandigheden zoals deze, en dat willen we natuurlijk voorkomen. We staan voor de gezondheid van onze inwoners", laat Jorritsma verder weten. Supermarkten en afhaaleetgelegenheden mogen wel openblijven.

Volgens de veiligheidsregio liggen er verschillende redenen aan de drukte ten grondslag. Zo trekt de binnenstad veel mensen die sinterklaas- en kerstinkopen willen doen. Ook komen er zaterdag veel mensen vanuit België om te winkelen in het Eindhovense centrum.

Eerder op de dag deed burgemeester Jorritsma de dringende oproep om vooral niet naar het centrum te komen. Die oproep volgde op de grote drukte van vrijdag, eveneens in het centrum. Vanwege Black Friday deden veel mensen inkopen, waardoor er lange rijen voor winkels ontstonden.