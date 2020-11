Burgemeester John Jorritsma heeft zaterdagochtend een dringend beroep gedaan op Eindhovenaren om niet naar het centrum van de stad te komen. "Mensenmassa's zijn een lust voor het virus. Niet de handhavers of overheid zijn verantwoordelijk, maar de samenleving zelf. Let op jezelf en elkaar!"

In zijn oproep zinspeelt de burgemeester op het vervroegd sluiten van winkels. De Rotterdamse burgmeester Aboutaleb besloot hiertoe vrijdag. "Ingrijpende maatregelen als winkelsluiting zijn een ultimum remedie", waarschuwt Jorritsma.

De burgemeester vraag mensen die echt in het centrum moeten zijn, alleen te komen. De oproep van Jorritsma volgt op de grote drukte van vrijdag in het centrum. Vanwege Black Friday kwamen er vrijdagmiddag veel mensen daar inkopen doen. Er ontstonden lange rijen voor winkels. 1,5 meter onderlinge afstand bewaren was daarbij lang niet altijd mogelijk.

Vrijdag sprak de gemeente al haar teleurstelling uit over het gedrag van het winkelend publiek. "Het is de vraag of het nog verantwoord is", zei een woordvoerder van de gemeente.

De voorzitters van de drie Brabantse Veiligheidsregio's zijn constant in overleg met de politie, handhaving en crowdmanagement, geeft Jorritsma aan. Hij is voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost.