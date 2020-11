Een medewerker en negentien leerlingen van het Frits Philips lyceum-mavo in Eindhoven zijn deze week gediagnosticeerd met corona. De school stapt over op kortere lessen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Dat zegt rector Rob Schuurmans. "We gaan lessen van 30 minuten geven, zodat alle lessen wel gewoon fysiek door kunnen gaan", zegt hij. "We hebben de boven- en onderbouw gesplitst. Door de kortere lessen hoeven leerlingen nog maar een dagdeel naar school."

Vorige week kregen vijf leerlingen en vier medewerkers van het Frits Philips Lyceum-mavo de diagnose corona. Maar door de sterke stijging deze week besloot het lyceum in te grijpen.

Leerlingen vanuit verschillende klassen hebben corona. "We willen bubbels creëren", zegt Schuurmans. "Zodat we zeker weten dat we het probleem klein kunnen houden als een leerling besmet raakt in een klas." Pauzes vinden daarom niet meer buiten, maar in de klas plaats.

Maatregelen gelden voor drie weken

Het nieuwe lesrooster gaat maandag in en geldt voor de komende drie weken, tot aan de kerstvakantie. Schuurmans verwacht dat er ook volgende week nog flink wat coronagevallen bijkomen. Meestal duurt het vijf of zes dagen voor mensen met corona klachten krijgen. Als leerlingen of medewerkers deze week op school besmet zijn geraakt, komen ze daar dus volgende week pas achter.

Al is het natuurlijk niet zeker dat leerlingen ook daadwerkelijk op school besmet raken. "We weten niet of de besmettingen op school plaatsvinden. We weten alleen dat het aantal besmettingen oploopt", zegt Schuurmans. "We willen met deze maatregel voorkomen dat leerlingen het virus op school opdoen."