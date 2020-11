De culturele instellingen in Eindhoven slaan de handen ineen en organiseren een online festival dat van van 18 tot 31 december duurt. In deze periode worden zo'n zeventig verschillende voorstellingen vertoond en activiteiten gehouden.

Talloze culturele instellingen, waaronder Van Effenaar, het Muziekgebouw, Fanfareorkest Wilhelmina en het Vonderkoor in Eindhoven dragen hun steentje bij aan #eindhovenfestival.

Het programma varieer van dans, concert, film, quiz, cabaret tot workshop, lezing en meezingfestijn in de vorm van livestreams en vooraf opgenomen onderdelen.

Dagelijks zijn er vijf activiteiten te zien op het online platform, die iedereen kan bekijken via het scherm van de computer, mobiel of tablet. Host van het festival is stadsdichter en muzikante Iris Penning.

#eindhovenfestival wil juist in deze tijd het rijke culturele aanbod in Eindhoven onder de aandacht brengen en de makers ondersteunen. Op eindhovenfestival.nl wordt binnenkort het programma bekendgemaakt en start de kaartverkoop. Een festivalticket voor alle 14 dagen kost 5 euro. De bezoeker kan onbeperkt kijken en tot een week na het festival terugkijken.