Een man is in de nacht van donderdag op vrijdag zwaar mishandeld door drie andere mannen in de Kruisstraat in Eindhoven. Hij was zo gehavend dat hij met spoed naar het ziekenhuis is gebracht.

De politie kreeg om 00.40 uur een melding van een vechtpartij in de Kruisstraat. Eenmaal op locatie aangekomen troffen agenten de gehavende man aan. Hij bleek door drie mannen in elkaar te zijn geslagen nadat hij samen met zijn vriendin uit de auto was gestapt.

De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij uitgebreid onderzocht en behandeld. Inmiddels is hij weer thuis.

Uit camerabeelden en uit verklaringen heeft de politie vernomen dat de drie verdachten na de mishandeling in een zwarte VW Golf zijn gevlucht, voorzien van een Roemeens kenteken. Later die nacht is deze VW Golf leeg op snelweg aangetroffen. De auto is in beslag genomen voor verder onderzoek.

De politie roept getuigen op om zich te melden.