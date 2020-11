In het kader van de wereldwijde campagne Orange the World van de Verenigde Naties, kleuren verschillende Eindhovense gebouwen van 27 november tot en met 10 december oranje. De actie verwerpt geweld tegen vrouwen.

"Vrouwen en meisjes zijn wereldwijd nog te vaak slachtoffer van (fysiek) geweld", aldus een woordvoerder van de gemeente. "We steunen Orange The World in hun acties om, samen met plaatselijke partijen, aandacht te vragen voor dit probleem - in de hoop dat het stopt. Eindhoven wil een stad zijn waar mensen fijn en veilig kunnen samenleven."

Om dat voor elkaar te krijgen, kleuren verschillende plekken en gebouwen tussen 27 november en 10 december oranje. In Eindhoven gaat het om de Witte Dame, Dommelbrug en Hovenring.

De actieperiode is niet zomaar gekozen: 25 november is de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, 10 december de Internationale Dag van de Rechten van de Mens. De tussenliggende dagen heten 'the 16 days of action against violence against women'.

Niet alleen Eindhoven doet mee aan deze campagne. In totaal maken 160 gemeente zich sterk tegen vrouwengeweld. Wereldwijd krijgt een op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs meer dan 45 procent van de vrouwen en meisjes.