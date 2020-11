De herinrichting van de Geldropseweg kan als alles goed gaat in maart volgend jaar beginnen. Het werk aan de uitvalsweg gaat één jaar duren. Over de fasering van de klus is nog niets bekend.

Voorwaarde is dat de aanbesteding van de werkzaamheden goed verloopt. Die is woensdag van start gegaan.

De bestrating en de belijning zijn slecht en de winkelstraat heeft nauwelijks groen. De weg zou al jaren geleden een nieuwe bestrating krijgen, maar die plannen sneuvelden omdat de gemeente er geen geld voor uit wilde trekken op dat moment.

Drie buurtverenigingen hebben daarop in 2016 een initiatiefvoorstel door de gemeenteraad geloodst. Daarna is het plan gemaakt door de gemeente in samenwerking met de buurten.

Vorige jaar bleken de kosten voor de herinrichting fors gestegen omdat de prijzen in de bouw omhoog gingen. Bovendien leerde de gemeente van de Vestdijk dat er bij dit soort grote projecten snel tegenvallers op kunnen duiken zoals bodemsaneringen.

Daarop heeft wethouder Monique List negen ton extra moeten zoeken voor de Geldropseweg, bovenop de eerder beschikbaar gestelde 1,5 miljoen euro. Of dat genoeg is, moet in de aanbesteding blijken.

Het plan is om veertig nieuwe bomen en ook nog struiken te planten en een inrichting met rode klinkers, natuursteen en fietsstroken te maken. De rijbanen worden daarbij flink versmald. In het midden van de straat komt een pleintje.