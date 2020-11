Een groot deel van Eindhoven is woensdagochtend getroffen door een stroomstoring. Volgens netwerkbeheerder Enexis begon de storing rond 11.10 uur en zouden er 22.900 huishoudens zonder stroom zitten. Rond het middaguur was de storing verholpen.

De stroomstoring ontstond in de wijk Strijp door een kabelstoring. Dat gebied breidde al snel verder uit, waardoor een groot deel van Eindhoven zonder stroom zat.

In eerste instantie sprak Enexis dan ook van 147 klanten zonder stroom. Later schaafden ze dat aantal flink omhoog en meldde Enexis 22.900 klanten zonder stroom. Volgens een woordvoerder is nog niet bekend wat de storing heeft veroorzaakt.