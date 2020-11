Vanwege de coronamaatregelen is er komend jaar geen nieuwjaarsreceptie van de gemeente Eindhoven. Dat maakte burgemeester John Jorritsma dinsdag tijdens de raadsvergadering bekend.

De gemeente zoekt nog een manier om het nieuwe jaar op een andere manier in te luiden met de inwoners van de stad.

Vorig jaar organiseerde de gemeente voor het eerst een nieuwjaarsreceptie in een nieuwe vorm. Met een cultureel programma en een talkshow over de toekomst van de stad in DomusDela, het verbouwde Mariënhage aan de Kanaalstraat.

Het was destijds ook de aftrap voor de viering van het honderdjarige bestaan van Groot Eindhoven. Veel van die activiteiten gingen echter vanwege corona ook al niet door.