De GGD Brabant-Zuidoost is maandag begonnen met de bouw van de XL-testlocatie aan de Antoon Coolenlaan in Eindhoven. Het is de bedoeling dat er vanaf 1 december op grote schaal getest kan worden.

Op de parkeerplaats aan de Antoon Coolenlaan staat al een teststraat, maar die wordt met de verbouwing fors uitgebreid. In totaal komen er achttien testlijnen bij en die zijn voor zowel reguliere coronatesten als voor sneltesten, die binnen een paar uur uitsluitsel geven.

Eerder was in Eindhoven nog het Klokgebouw in beeld als XL-testlocatie. Plannen om daar begin november de eerste grote teststraat van Nederland te openen werden op het laatste moment tegengehouden. Volgens de gemeente was Strijp-S geen optie vanwege dreigende verkeersproblemen.