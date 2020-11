Drie personen zijn zondag aangehouden rond de demonstratie van Pegida op het Stadhuisplein in Eindhoven. Twee mannen zijn voor aanvang opgepakt vanwege opruiing en bedreiging via sociale media. Eén is tijdens de demonstratie aangehouden voor het niet kunnen tonen van een geldig identificatiebewijs.

Voorstanders van Zwarte Piet, met name aanhangers van Pegida, verzamelden zich zondagmiddag op het Stadhuisplein in Eindhoven om te demonstreren.

In de aanloop naar de demonstratie werden een 52-jarige man uit Son en Breugel en een man van 27 uit Mierlo opgepakt. Zij deelden volgens de politie berichten op Facebook waarbij ze opriepen tot gewelddadigheden rondom aangekondigde demonstraties in Eindhoven op zondagmiddag.

Tijdens de demonstratie werd de derde persoon aangehouden. Over zijn identiteit heeft de politie niks bekendgemaakt.

Pegida mocht tussen 14.00 en 16.30 uur demonstreren tegen de nieuwe 'grijze piet' waarvoor in Eindhoven gekozen is. Eigenlijk zouden er ook tegenstanders zijn, maar Kick Out Zwarte Piet en Eindhoven Kan Het lieten zaterdagavond laat weten niet te komen.

Daarnaast waren er nog drie kleine demonstraties in het centrum. Op de Markt vroeg een groep aandacht voor cultuurbehoud rondom het Sinterklaasfeest, en op het 18 Septemberplein vragen twee actiegroepen aandacht voor vooroordelen rond de islam en dierenrechten.