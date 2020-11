De Winter Wonderland-drive-through bij restaurant de Mispelhoef op de Oirschotsedijk in Eindhoven is afgelopen week geopend.

Heel het terrein en alle gebouwen zijn veranderd in een lichtspektakel in kerstsfeer. Vanwege de coronamaatregelen hebben eigenaar Marc Loomans en zijn twee bedrijfsleiders besloten om afhaalmaaltijden te gaan aanbieden.

Drie weken lang is het personeel met hulp van vrienden bezig geweest van de Mispelhoef een Winter Wonderland te maken. "De omzet die we verliezen, maken we er niet mee goed", zegt Loomans. "Maar we kunnen weer iets en zijn bezig. Het belangrijkste is dat het enthousiasme zorgt voor saamhorigheid binnen het team."

De Winter Wonderland-drive-through is zeker open tot Driekoningen op 6 januari. De drive-through is op woensdag tot en met zondag van 17.00 tot 20.00 uur geopend.