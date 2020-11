Een actie van Extinction Rebellion in de Eindhovense binnenstad is zaterdagmiddag door de politie abrupt beëindigd. Agenten namen een spandoek in beslag waarmee demonstranten kortstondig de Boschdijktunnel blokkeerden.

De ongeveer dertig actievoerders van Extinction Rebellion wilden het winkelend publiek met hun actie wijzen op klimaatverandering. Als onderdeel van die campagne blokkeerde de groep onaangekondigd korte tijd de Boschdijktunnel.

Rond 13.30 uur hing de groep een groot spandoek op waarmee de weg in de tunnel versperd werd. Het doek werd zeven minuten later weggehaald, maar even later toch weer opgehangen, waarna de politie ingreep.

Voor de actievoerders bleef het bij een waarschuwing en er werden vooralsnog geen bekeuring uitgedeeld. Wel werd het spandoek in beslag genomen.

Extinction Rebellion wil soortgelijke acties de komende weken ook nog gaan voeren in Maastricht, Roermond, Den Bosch, Breda en Tilburg.