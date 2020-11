'Eindhoven kan het' en anti-islamgroep Pegida mogen zondag op het Stadhuisplein in Eindhoven demonstraties houden tegen en vóór zwarte piet. Dat blijkt uit bekendmakingen over cameratoezicht op het plein voor het stadhuis.

Volgens dat besluit mogen de demonstraties tegen en voor zwarte piet gehouden worden tussen 14.00 en 16.30 uur. Het cameratoezicht wordt in overleg met de politie ingezet tussen zondagochtend 8.00 uur en maandag 6.00 uur. De gemeente komt later op de vrijdagavond met een officiële bekendmaking over de demonstraties.

Grijze piet

'Eindhoven kan het' komt samen met Kick Out Zwarte Piet (KOZP) demonstreren tegen de grijze piet waarvoor het Sinterklaas intochtcomité in Eindhoven heeft gekozen. Volgens de organisaties is die net zo discriminerend als Zwarte Piet.

De mensen achter Pegida willen een tegengeluid laten horen en zijn vóór het behouden van Zwarte Piet.