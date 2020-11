Zorgpersoneel in Eindhoven krijgt kaartjes uitgedeeld voor een bezoek aan het DAF Museum.

"Het is een gebaar vanuit ons hart. De kaartjes hebben we persoonlijk overhandigd", zegt Geert Vermeer, voorzitter van het DAF Museum in Eindhoven.

Het Catharina Ziekenhuis, het Máxima Medisch Centrum, het St. Anne Ziekenhuis en de zorginstellingen Vitalis en Archipel hebben ieder namens het DAF museum 150 toegangskaarten voor het museum gekregen, te verdelen onder het personeel.

Recentelijk heeft het DAF Museum de miljoenste bezoeker mogen verwelkomen. "Onder de noemer 'wie een feestje geeft, trakteert' willen we als museum op een speciale manier bij dit heugelijke feit stilstaan in dit coronajaar", vervolgt Vermeer. "In plaats van één persoon in het zonnetje te zetten, is bij onze vrijwilligers het idee geboren iets te doen voor het personeel van de Eindhovense ziekenhuizen en verpleeghuizen als teken van dankbaarheid en waardering."

De instellingen kunnen zelf bepalen hoe ze deze kaartjes onder het personeel verdelen. Dat kan door middel van loting of intekening. Het zijn individuele kaartjes waarmee zorgpersoneel na reservering het museum gratis kan bezoeken. Op de speciale kaartjes staat "Bedankt". Zo kan het museum zien hoeveel mensen geweest zijn. De toegangskaarten van het DAF Museum zijn onbeperkt geldig.