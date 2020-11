Een man is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een straatroof op de Woenselse Markt in Eindhoven. Twee mannen zouden hem hebben beroofd nadat ze hem in het gezicht sloegen.

Het slachtoffer raakte gewond aan zijn gezicht bij de beroving en moest in een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht.

Het tweetal is nog voortvluchtig. Het is niet bekend wat hun buit is.