De tijdelijke nachtopvang voor dak- en thuislozen in het Klokgebouw in Eindhoven is al weer dicht. Amper twee weken na de opening heeft de gemeente dit besloten, omdat het Rijk de richtlijnen voor opvang heeft aangepast.

In het Klokgebouw op Strijp-S was sinds maandag 9 november plek voor vijftig daklozen die normaal gesproken geen recht hebben op opvang. Daklozen uit bijvoorbeeld Oost-Europa en vreemdelingen die nog geen verblijfsvergunning hebben.

Vanwege de aanscherping van de regels rond corona wilde het Rijk dat ook deze groep onderdak kreeg. Nu de regels afgelopen dinsdag weer wat versoepeld zijn, is besloten dat dit niet langer nodig is. De gemeente Eindhoven laat weten de richtlijnen van de overheid te volgen.

Thijs Eradus van Springplank 040, in Eindhoven verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang, is teleurgesteld in het besluit. "We hadden de afgelopen dagen gemiddeld dertig mensen binnen en die moet je nu weer uit gaan leggen dat ze niet meer welkom zijn.

Ik had gehoopt dat we open mochten blijven omdat we als het straks kouder wordt toch weer open gaan. Vanaf het moment dat het twee dagen achter elkaar vriest mogen alle daklozen weer naar de opvang die dan tot eind maart open blijft. Het is een groep waarmee de communicatie moeilijk verloopt en dat zorgt voor veel onrust."

60 euro per nacht

Vanuit financieel oogpunt snapt Eradus het besluit wel. "Nu het niet meer verplicht wordt door het Rijk, moeten gemeenten zelf betalen voor de opvang. Bijna 60 euro per dakloze per nacht dus dat is best duur.

Gelukkig hebben we met de eigenaar van het Klokgebouw de afspraak kunnen maken dat de bedden en overige spullen kunnen blijven staan. Op die manier kunnen we snel weer open als het gaat vriezen of toch de coronamaatregelen weer aangescherpt worden."

Als het gaat vriezen kunnen er straks vijftig daklozen terecht in het Klokgebouw. Eradus: "Per 1 januari hebben we dan de huidige opvang aan de Mathildelaan ('t Eindje) nog een paar maanden achter de hand voor als het hier vol raakt of er een uitbraak van corona is." Nu wordt 't Eindje nog gebruikt als opvang voor reguliere daklozen die vanaf 1 januari worden ondergebracht op de andere locaties van Springplank aan de Bellefroidlaan en Barrierweg. Voor de groep daklozen met zwaardere problemen die nu ook in 't Eindje verblijft, komt volgende week duidelijkheid over een nieuwe locatie.