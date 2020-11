Tromp Percussion heeft besloten om de finalisten van een internationaal slagwerkconcours via een hologram te projecteren op het podium van de grote zaal van Muziekgebouw Eindhoven.

Nozomi Hiwatashi (Japan, 1994), Meng-Fu Hsieh (Taiwan, 1995) en Agostinho Sequeira (Portugal) spelen zondag vanaf 14.00 uur samen met ASKO Schönberg de finale van Tromp Percussion Eindhoven.

Het drietal is gekozen uit een kleine dertig kandidaten, die de afgelopen twee weken online werden beoordeeld. De drie finalisten spelen naast een solowerk naar eigen keuze ook Move Like This van Judd Greenstein, een nieuwe compositie met slagwerk in de hoofdrol geschreven in opdracht van Tromp Percussion.

De finale is te volgen via een livestream, want niet alleen de uit alle uithoeken van de wereld afkomstige kandidaten mochten niet fysiek aanwezig zijn, ook het publiek dichtbij huis mag de zaal niet in. Zelfs de jury, op voorzitter Arnold Marinissen na, zit zondag thuis.

Een primeur?

100 procent zeker weet hij het niet, maar bedenker en coördinator Marcel Geraeds vermoedt dat het de eerste keer is dat een musicus op deze manier wordt geprojecteerd. "Ik heb wel eens eerder met hologrammen gewerkt, maar dan betrof het door mij zelf getekende figuren. Iemand die muziek maakt opnemen en op een podium projecteren is ook voor mij nieuw."

Even voor de duidelijkheid, de projectie is geen 3D maar 2D. Je ziet de finalist 'levensecht', maar de projectie vindt plaats op een flinterdun doek. Met andere woorden: je kunt er niet omheen lopen. "Het orkest zit op het podium achter de kandidaat en kijkt dus tegen de achterkant van het doek aan. De dirigent staat vóór de kandidaat en ziet hem of haar wel. Hij heeft bovendien een oortje in en hoort hem of haar spelen. De dirigent, en via de dirigent het orkest, kan reageren op de speler, andersom niet."