Een bestuurder is woensdagavond betrapt met een zak hennep in zijn auto aan de Dadelstraat in Eindhoven. Hij is aangehouden. Ook een bewoner van de Dadelstraat is aangehouden. In zijn woning werd nog meer hennep gevonden, net als een vuurwapen en een geldtelmachine.

Dat gebeurde rond 21.30 uur, zo meldt de politie. Toen agenten de 28-jarige bestuurder uit Eindhoven wilden aanhouden, zette deze het op een lopen. De agenten waren echter sneller en de drugs en zijn auto werden in beslag genomen.

Uit het daaropvolgende onderzoek bleek een mogelijke relatie met een woning in de Dadelstraat. Daar werd een hoeveelheid henneptoppen gevonden, die volgens de politie drugshandel doet vermoeden.

Ook een vuurwapen, een geldtelmachine en een "groot contant geldbedrag" werden aangetroffen. Het geld is ingenomen omdat waarschijnlijk sprake is van witwassen. Ook het vuurwapen en de auto van de bewoner zijn in beslag genomen. De man zit nog vast.