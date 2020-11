Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven heeft in 2018 terecht een telefoonwinkel op het Franz Leharplein verboden om vier maanden lang elektronica te verkopen. Dit vindt de Raad van State.

De exploitant van de winkel zat toen nog aan de Hoogstraat. Opsporingsambtenaren vonden daar in 2017 gestolen iPads en een telefoon. Bij een controle een jaar later bleek er te zijn gehandeld in laptops van dubieuze herkomst en was de voorraad van meer dan tweehonderd goederen niet goed geregistreerd.

Jorritsma legde aan de winkel in de Hoogstraat een elektronicaverbod op van vier maanden, maar hij liet het verkoopverbod ook gelden voor de winkel aan het Franz Leharplein. De exploitant zat daar toen nog niet, maar hij stond op het punt zijn zaak te verhuizen naar dat winkelplein.

De rechtbank Oost-Brabant vond dat niet kunnen. Voor de Hoogstraat kan het wel door de beugel, maar het verbod mocht van de rechtbank niet gelden voor een winkel die nog niet eens open was. In het hoger beroep van de burgemeester draait de Raad van State de uitspraak van de rechtbank op dit punt terug. Omdat het om dezelfde exploitant gaat, kan het Franz Leharplein bij criminelen snel bekend komen te staan als plek voor gestolen spul, stelt de Raad van State.

Intussen heeft de burgemeester de telefoonwinkel aan het Franz Leharplein overigens een nieuw verkoopverbod opgelegd, dit keer voor acht maanden. Daartegen wordt bezwaar gemaakt.