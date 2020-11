Bij het Stadhuis in Eindhoven wappert donderdag de vlag die symbool staat voor vreedzame democratie in Belarus. De witte vlag met rode streep die in Belarus wordt gebruikt door de tegenstanders van het regime van Aleksandr Lukashenko is gehesen vanwege het bezoek dat oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya donderdag en vrijdag brengt aan Nederland.

De verdreven ex-presidentskandidaat spreekt donderdag met premier Mark Rutte en vrijdag met met minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken. Met haar tournee langs verschillende Europese leiders hoopt ze de druk op de betwiste president Lukashenko op te voeren.

Buitengewoon mooi gebaar

De gemeente Eindhoven kreeg het verzoek om de rood-witte vlag uit te hangen van een groep Eindhovenaren met Belarussische wortels. Ook in de gemeenteraad is het idee onder de aandacht gebracht.

Burgemeester John Jorritsma noemde het eerder deze week een buitengewoon mooi gebaar om de historische vlag als symbool voor vreedzame democratie te hijsen.

Bijzondere relatie

Eindhoven heeft een bijzondere relatie met Belarus. In het verleden was er een officiële stedenband met hoofdstad Minsk. In Eindhoven is bovendien een gedenkplek voor vier Belarussische oppositieleden die in 1999 verdwenen en nooit meer zijn teruggevonden. Bij vier bomen op de hoek van de Paradijslaan en het Frederik van Eedenplein is ieder jaar op 16 september een herdenking. Het is de bedoeling dat Eindhoven de rood-witte vlag ook jaarlijks tijdens de herdenking hijst.

Sinds de oneerlijk verlopen verkiezingen in Belarus staat het land in het teken van massale demonstraties tegen president Aleksandr Lukashenko. Ook in Eindhoven gingen demonstranten de straat op.