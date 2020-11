Vanaf donderdag mogen zwemliefhebbers weer naar de (binnen)zwembaden in Nederland. Helaas kan de Tongelreep in Eindhoven nog even niet volledig open. In het dak van het 25-meterbad is een technisch mankement ontdekt.

Omdat het mankement niet tijdig gerepareerd kan worden is het niet mogelijk om volledig open te gaan. Dat kan pas weer op maandag 30 november, hoopt de Tongelreep.

Op de site van Eindhoven Sport is te vinden wat er de komende weken allemaal niet door kan gaan.

Zwemmen in Eindhoven kan vanaf donderdag wel weer bij het ir. Ottenbad. Uiteraard wordt rekening gehouden met de geldende corona-maatregelen.