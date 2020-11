ING en ABN AMRO in Winkelcentrum Woensel in Eindhoven blijven open, in ieder geval voorlopig. Dat laten de banken weten op vragen van nieuwspartner het ED. Maar ABN AMRO wil met de belofte niet verder gaan dan eind dit jaar.

"Want als je ons jaarverslag kent, dan weet je dat er wel vestigingen dicht gaan, maar welke dat zijn, daar is nog niks van te zeggen", zegt een woordvoerder van ABN AMRO. Aanleiding voor de vragen was de sluiting van het filiaal van de Rabobank in Winkelcentrum Woensel. Dat blijft dicht, ook als de coronacrisis voorbij is, zo werd vorige week bekend.

Geruchten willen dat ook de ABN AMRO-vestiging dicht zou gaan. Maar dat ontkent de zegsman van de bank. Al wil hij niet verder gaan dan "tot eind dit jaar hebben we in ieder geval geen plannen om het filiaal te sluiten".

Fors teruglopende bezoekersaantallen

ABN AMRO heeft landelijk zo'n 105 lokale vestigingen, ING heeft 142 kantoren en 249 steunpunten. Alle banken hebben last van fors teruglopende bezoekersaantallen en dus hoge kosten per bezoeker.

ING "wil geen wijziging aanbrengen in de dienstverlening in Woensel" en ook het kantoor aan de Nieuwstraat in het centrum van Eindhoven blijft open. Het aantal ING-kantoren gaat volgend jaar van 142 naar 128, het aantal servicepunten van 249 naar 250, zo maakte de bank eerder bekend.