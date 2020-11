De Raad van Toezicht van Máxima Medisch Centrum (MMC) heeft Carlijn de Ruijter (1974) benoemd als lid van de raad van bestuur. Zij start 1 februari 2021 en zal zich onder andere richten op zorginnovatie en digitalisering bij de ziekenhuizen in Eindhoven en Veldhoven.

De Ruijter studeerde fysiotherapie en sociale organisatiepsychologie in Leiden. Na een aantal jaren als fysiotherapeut te hebben gewerkt, maakte zij de overstap naar Fortis en later ABN AMRO. De afgelopen vier jaar was zij onderdeel van het leiderschapsteam van Personal Banking, dat verantwoordelijk is voor het kantorennet en de ruim 3.000 medewerkers die de particuliere klanten bedienen.

Chiel Huffmeijer, voorzitter van de Raad van Toezicht: "Met het benoemen van Carlijn de Ruijter hopen we de komende jaren forse stappen te kunnen zetten in het toekomstbestendig maken van MMC. Op basis van haar ervaring, onder andere met het digitaliseren van het klantcontact in het bankwezen, hebben we hoge verwachtingen." Ze wordt het derde lid van de raad van bestuur, met naast haar ook voorzitter Jan Harm Zwaveling en bestuurslid Marten Kroese.