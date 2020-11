Een auto is in de nacht van dinsdag op woensdag in brand gestoken aan het Vlasven in Eindhoven. Een buurtbewoner die nog wakker was twijfelde geen moment en bluste het vuur met een tuinslang.

Het incident gebeurde rond 3.45 uur. Een omwonende die nog wakker was, hoorde een harde knal en zag vlammen door zijn lamellen heen. Hij maakte andere buurtbewoners wakker en bluste zelf het vuur met een tuinslang.

Bij aankomst hoefde de brandweer alleen nog maar na te controleren. Volgens de buurtbewoners hield een scooterrijder zich tijdens de brand opvallend op in de buurt. Agenten hebben nog naar hem gezocht, maar zonder succes.

Woensdag voert de politie in de loop van de dag een buurtonderzoek uit.