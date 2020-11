Alle seinen staan op groen voor de bouw van het woon-werk-cluster EDGE aan de Stationsweg in Eindhoven. Er wordt nu gewerkt aan het definitieve ontwerp, zodat de bouw kan starten eind 2021.

Ontwikkelaar EDGE heeft het plan inmiddels bij voorbaat verkocht aan ASR Real Estate (voor verzekeringsmaatschappij ASR).

Eind 2023 moeten de 26.000 vierkante meter kantoorruimte en ongeveer 175 woningen dan opgeleverd worden, zegt Bernhard Kerkhoff van EDGE. Wel moet nog het bestemmingsplan gewijzigd en de bouwvergunning verleend worden. "Maar de verkoop is natuurlijk een belangrijke mijlpaal; daarmee weten we dat het project er ook echt gaat komen in deze onzekere tijden", aldus Kerkhoff.

Kantoor als clubhuis voor gebruikers

Niet dat corona zoveel heeft veranderd aan het concept van EDGE. "We wilden toch al een gebouw neerzetten dat een clubhuis is voor gebruikers. Een kantoor met horeca en voorzieningen waar je heen gaat als je er iets specifieks moet doen. Bijvoorbeeld een contract lezen of een creatieve sessie houden. De inrichting maakt dat mogelijk. Ook zijn er aanloopwerkplekken voor medewerkers van bedrijven die normaal niet elke dag op kantoor komen. Wel letten we nu nog beter op de luchttoevoer want we willen niet alleen een duurzaam maar ook gezond gebouw ontwikkelen."

In het kantoorgebouw in L-vorm achter The Student Hotel, deels aan de Stationsweg, deels aan het spoor, is ruimte voor grotere en kleinere kantoorbedrijven, met gezamenlijke voorzieningen. Daarover lopen gesprekken met kandidaten. Je merkt dat bedrijven in Eindhoven snakken naar kantoorruimte met kwaliteit want die was tot nu toe moeilijk te vinden."

Aan de Dommel komt dan een hoge woontoren van 72 meter, net als The Student Hotel, met een horecazaak met terras. De vrijesectorhuurwoningen zijn in grootte verschillend van 50 tot 100 vierkante meter. Tussen de gebouwen komt een publiek toegankelijk atrium en een buitenruimte met 4.000 vierkante meter groen.