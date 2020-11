Een elfjarig meisje is dinsdagochtend zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de Floralaan West in Eindhoven. Het meisje wilde op haar fiets oversteken, maar werd geschept door een auto.

Het slachtoffer was al fietsend onderweg naar school. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.

Het meisje raakte zwaargewond en is met spoed per ambulance naar het Radboudumc gebracht. Ook werd er een traumateam opgeroepen. De trauma-arts is mee met de ambulance. Wat de precieze verwondingen van het slachtoffer zijn, is onduidelijk.

De betrokken auto raakte door het ongeval zwaar beschadigd. De bestuurder bleef ongedeerd.