De Eindhovense hotels, verenigd in het Eindhovens Hoteliers Overleg (EHO), willen vanwege de coronacrisis uitstel van afrekening van de toeristenbelasting, maar de gemeente wil geen uniforme betalingsregeling treffen.

Jaarlijks dragen de hotels aan de gemeente zo'n 3,5 miljoen euro aan toeristenbelasting af. Na aftrek van allerlei vaste lasten blijft daar zo'n 2,5 miljoen van over. Daarmee moet de citymarketing gefinancierd worden.

Veel hotels verkeren volgens EHO-bestuurslid Camille Peters momenteel door een terugval van de omzet in liquiditeitsproblemen. Eerder dit jaar kregen de hotels uitstel tot 31 oktober, maar ook die datum leverde problemen op.

"Hotels zijn een specifiek ander onderdeel van de horeca van cafés en restaurants. Die worden wel op allerlei manieren geholpen. Wij vragen geen afstel, maar slechts uitstel. We krijgen wel uitstel van omzetbelasting en inkomstenbelasting, maar met de toeristenbelasting wil dat maar niet lukken", legt Peters uit.

"Het gaat de hotels om de afrekening van de toeristenbelasting uit vorig jaar. Veel hoteliers hebben die nog niet betaald, daarvoor willen wij graag uitstel. Ook het voorschot over dit jaar is een lastig verhaal. Ook daarvoor willen wij graag met de gemeente Eindhoven een regeling treffen." Bovendien wil het EHO meer inzicht in de besteding van de toeristenbelasting.

Volgens de gemeente kan van afstel geen sprake zijn. "Kwijtschelding van toeristenbelasting voor de Eindhovense hoteliers is wettelijk niet mogelijk. We treffen ook geen uniforme betalingsregeling, maar bij probleemgevallen maken we wel individuele afspraken per ondernemer om maatwerk te kunnen regelen. Dit is en blijft mogelijk."