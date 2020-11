Een automobiliste is maandagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk in Eindhoven. De vrouw wilde vanaf de parallelweg de Insulindelaan oprijden, maar zag daarbij een vrachtwagen over het hoofd.

Doordat de vrachtwagen op snelheid reed, werd de auto van de vrouw geramd. De vrouw kwam een stuk verder met haar auto tot stilstand.

Verschillende hulpdiensten kwamen ter plaatsen. De vrouw werd gewond per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Wat haar precieze verwondingen zijn, is onbekend.