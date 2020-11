Een motorrijder is zondag aan de Robert Stolzlaan in Eindhoven in botsing gekomen met een busje van PostNL. Het slachtoffer is daarbij gewond geraakt.

De motorrijder is naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van het busje raakte voor zover bekend niet gewond, maar was wel ontdaan door het ongeluk.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet duidelijk.