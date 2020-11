Een auto aan de Tijgerstraat in Eindhoven is in de nacht van zaterdag op zondag in de brand gevlogen. Omdat de brand snel ontdekt werd, kon extreme schade worden voorkomen.

Niemand raakte bij de autobrand gewond. De politie kwam met drie eenheden ter plaatse. Op de auto werd een flesje gevonden waarmee vermoedelijk getart werd de brand te stichten.

De politie doet verder onderzoek naar de oorzaak van de brand.