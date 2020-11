Een elektrische deelscooter van verhuurbedrijf Go Sharing is zaterdag opgeblazen met vuurwerk en uitgebrand in Park Meerland in de Eindhovense wijk Meerhoven.

Go Sharing doet aangifte van vandalisme, laat regiomanager Bas Heffen weten. "Vaak worden we ook aangesproken door omwonende mensen die iets hebben gezien, om zo een beeld te kunnen schetsen van wat er precies gebeurd is. Nu is dat lastig, want het gebeurde op een afgelegen plek."

Als scooters vaker worden vernield of opgeblazen in een bepaald gebied, dan kan een wijk op een ‘zwarte lijst’ komen te staan. In dat geval kunnen er geen scooters van Go Share meer worden gehuurd in dat gebied. Zo ver is het nog niet in Meerhoven. Zo vertelt Heffen dat Eindhoven nog geen slechte wijken kent. Zelf begrijpt hij niet waarom de elektrische scooters veelvuldig het doelwit van vandalisme zijn.

Om die reden heeft het bedrijf een plan van aanpak gemaakt voor de weken tot aan de jaarwisseling. Zo worden scooters die voor reparatie worden opgehaald, tijdelijk uit de running gehaald.