Sportverenigingen in Eindhoven die een accommodatie gebruiken van de gemeente hoeven tot eind 2020 geen huur te betalen. De gemeente heeft dat besloten, omdat competities en trainingen zijn opgeschort vanwege de coronamaatregelen.

Het besluit om de huur voor de laatste drie maanden van 2020 kwijt te schelden is een van de prominente pijlers uit de tweede ronde van de noodsteunmaatregelen voor de stad. Eerder dit jaar werd in totaal 15 miljoen euro gereserveerd voor het hele pakket.

"De verenigingen zijn de ruggengraat van onze sport- en vrijwilligersstructuur en die willen we koste wat kost tegemoet komen", zegt wethouder Stijn Steenbakkers (Sport) in een toelichting.

Sportclubs die ruimte huren van de gemeente hoefden in de eerste ronde van 1 maart tot 1 juli geen huur te betalen waardoor de gemeente al 7,5 ton verlies incasseerde. In de zomer ligt de sport altijd stil en in september kon er gesport worden, redeneert de gemeente over de resterende maanden daarna.

Voor alle verenigingen die hun accommodatie niet van de gemeente huren, wacht Eindhoven nog af of er uit Den Haag steun komt. De vijf grote steden hebben het kabinet geadviseerd commerciële accommodaties volledig te compenseren om clubs te vrijwaren. Als uit Den Haag niet genoeg compensatie komt, overweegt de gemeente bij te springen.

De gemeente schoot commerciële verhuurders en betrokken sportclubs eerder al te hulp omdat er voor de maand juni geen compensatie was vanuit Den Haag. Het IJssportcentrum is het bekendste voorbeeld maar ook karatevereniging Hajime, schermclub Engarde, de handboogschutters van OGIO en tafeltennissers van TTV Renata huren niet van de gemeente.

Geen afstel voor buurthuizen

Voor onder meer de buurthuizen is besloten dat ze tot het eind van het jaar geen huur hoeven te betalen. De buurthuizen krijgen uitstel, maar geen afstel. "Terugbetalen blijft het uitgangspunt", aldus wethouder Yasin Torunoglu.

De PvdA-wethouder constateert dat buurthuizen genoeg vet op de botten hadden om de eerste lockdown te overleven maar dat de opgedroogde inkomsten nu meer problemen veroorzaken. Maar de baromzet gaat de gemeente niet zomaar compenseren, kondigt hij alvast aan.

Wat er extra nodig is voor de buurthuizen, beslist de gemeente later. "Als we de eindafrekening krijgen, kijken we wat eerlijk, haalbaar en betaalbaar is."

Voor de eerste ronde werd uit de coronapot 2,3 miljoen euro gehaald. De tweede ronde noodsteun kost bijna 1,5 miljoen euro. Voor 2021 is nog circa 11 miljoen euro over.