Dankzij de coronaversie van lichtfestival Glow konden inwoners van Eindhoven deze week toch genieten van lichtkunst in de stad. De lucht van Eindhoven kleurde ieder avond blauw en donderdagavond kwam het spektakel tot een hoogtepunt met het grootste lichtkunstwerk ter wereld.

Het moest de stad verbinden in coronatijd, zo was de insteek. Op Twitter en Instagram is het gros van de mensen blij en trots op de gloed die over de stad hing.

Toch was niet iedereen enthousiast over ‘de kleur van hoop’ die over de stad hing. De criticasters vonden vooral de reikwijdte van het licht tegenvallen.