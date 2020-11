Het wordt nu hoog tijd om door te pakken en het milieu verder te beschermen door de CO2-uitstoot drastisch te verminderen. Maar de Eindhovense GroenLinks-wethouder Rik Thijs kiest wel voor een "realistisch" nieuw Klimaatplan. Al moet hij wel nog op zoek naar geld, in eigen huis én bij het Rijk en Europa.

250.000 ton CO2 moet er minder de Eindhovense lucht in tot 2025, staat in het Klimaatplan 2021-2025 dat Thijs vrijdag presenteerde. Eigenlijk zou dat twee keer zoveel moeten zijn, maar dat blijkt te hoog gegrepen. De afgelopen jaren is wel al minder CO2 de lucht ingegaan - 150.000 ton - maar daarmee staat Eindhoven er nog steeds slechter voor dan in 1990. In 2030 moet er zelfs 1,3 miljoen ton bespaard zijn; dan zou de uitstoot 55 procent minder moeten zijn.

'Realistische maar ambitieuze koers'

Thijs kiest met het Klimaatplan voor een "realistische maar ambitieuze koers". Dat was een ook een opdracht van de gemeenteraad die voor "haalbaar en betaalbaar" gaat. "We gaan hiermee aan de bak, we wachten niet af, we duiken niet met allerlei excuses. We willen laten zien wat we kúnnen doen. Maar we zijn inderdaad afhankelijk van andere overheden, voor de wet- en regelgeving, maar ook voor financiële bijdragen van Rijk en Europa", aldus Thijs. "We evalueren het plan over twee jaar en hopen dan een tandje bij te kunnen zetten", aldus Thijs.

Hij geeft aan dat de gemeente slechts invloed heeft op 39 procent van de uitstoot aan CO2 in de stad. De rest komt bijvoorbeeld van autosnelwegen en industrie elders. De invloed van Eindhoven Airport is dan nog niet meegenomen. Die draagt met starts en landingen voor 3 procent bij. Telt de hele reis mee dan is dat veel meer: 20 procent. "Daarom zijn we ook blij dat er gewerkt wordt naar een reductie van geluid én dus ook CO2 door de inzet van schonere en stillere vliegtuigen. Maar dat de kerosine nog steeds belastingvrij is, daar hebben we in Eindhoven geen invloed op", aldus de milieuwethouder.

'Eindhoven krijgt net zoveel geld als kleintje Rozendaal

Eindhoven trekt de komende drie jaar 7,2 miljoen euro extra uit om maatregelen voor klimaat en groen te bevorderen. Maar het Klimaatplan constateert dat dat niet genoeg is. Vanaf 2023 moet er extra geld gezocht worden in de begroting. Nu is dat er nog niet, stelt Thijs vast. "Dat komt ook door de manier waarop de regering geld inzet. Een plaats als Rozendaal met 1.700 inwoners krijgt net als Eindhoven ruim twee ton voor het begeleiden van het aardgasvrij maken van woningen. Terwijl wij 230.000 inwoners hebben en een veel complexere opgave. Dat moet anders. Want zo krijgen we het niet voor elkaar."

De belangrijkste maatregelen - die overigens nog verder uitgewerkt worden in een lokale Klimaatagenda - zijn: aardgasvrij bouwen, bestaande woningen isoleren en aansluiten op warmtenetten (als eerste in 't Ven), verder onderzoek naar warmte uit datacentra, oppervlaktewater en rioolzuivering, de nulemissiezone, 60 eigen panden verduurzamen, bouwlogistiek binnen de stad vergroenen, circulair bouwen bevorderen bijvoorbeeld via The New Block op Strijp-S. Dat wordt ook het "clubhuis" voor de Klimaatbeweging of Klimaatraad met inwoners en partijen in de stad, zegt Thijs.

"Daarin brengen we die 20 procent enthousiastelingen bijeen die met het klimaat aan de gang gaan om de middengroep die er nog niet mee bezig is te bereiken. " Ook zet de wethouder in op verdere samenwerking met het bedrijfsleven (op Flight Forum en de Hurk bijvoorbeeld) en de zorg. Nieuwe klimaatdeals moeten dan helpen de bedrijfsvoering en de gebouwen te verduurzamen. Met het Eindhovense Stadhuis - goed voor de duurzaamheidsprijs van Cobouw - als voorbeeld.

Voor de Eindhovenaar met de kleinere beurs moeten de plannen ook betaalbaar zijn, zei de gemeenteraad. "Daar werken we aan door juist voor die groep ook een gemeentebreed isolatieprogramma op te zetten, met corporaties en de coöperatie 040Energie. Dat helpt om te besparen op energiekosten, net als de inzet van energiecoaches en de Energiebox en het zonnepanelenprogramma Groene Zone."