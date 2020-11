Geen Glow door corona? Dacht het niet. Klokslag 18.00 uur wordt Eindhoven het grootste lichtkunstwerk ter wereld. Te zien vanaf ver en dat is de bedoeling. Want publiek is niet welkom. De organisatie doet een dringende oproep om deze speciale versie van Glow vanuit de achtertuin te bekijken en de stad te mijden. "Anders gaat geheid de stekker eruit!"

Het gonsde al een paar dagen in de stad: wat is dat toch met dat blauwe licht en die rode ballonnen. Nu is dan eindelijk het hoge woord er uit: Het is Glow 2020. Een versie van het traditionele lichtfestival om nooit meer te vergeten. De hele stad wordt een groot lichtkunstwerk, met 80 vierkante kilometer oppervlakte ook direct het grootste lichtkunstwerk ter wereld.

Met maar liefst 1.500 hi-powerlampen

Het alternatieve project wordt gemaakt met maar liefst 1.500 hi-power-lampen die de Finse kunstenaar de afgelopen dagen heeft geplaatst op hoge gebouwen in alle wijken van de stad; van de High Tech Campus tot en met Eindhoven Airport en tot Woensel-Noord. Ter vergelijking: voor het opzienbarende werk dat Kola twee jaar geleden maakte op het Pullman Hotel aan de Vestdijk, zette hij tachtig lampen in.

Glow ook voor treinreizigers

Schoofs hing de voorbije dagen, met hulp van onder meer medewerkers van de Lichtjesroute, duizend rode ballonnen op in de stad. Die latex ballen, met een diameter van 90 centimeter, zijn voorzien met speciaal ontworpen led-verlichting.

Op het Stationsplein en tussen het Student Hotel en het spoor zijn zes ballonnen met een diameter van 2,5 meter opgehangen, zodat ook treinreizigers worden verrast. Met Connecting the Dots meent de organisatie het "grootste lichtkunstwerk ter wereld" te hebben gemaakt.

Glow-werk blijft dag en nacht aan

Het lichtproject blijft dag en nacht aan. De gemeente heeft verder aangegeven dat de straatverlichting op nachtstand wordt gezet, gelijk wanneer die wordt aangezet.

Glow-directeur Ronald Ramakers is meer dan blij met de alternatieve Glow: "We hebben in april - ofschoon het festival eigenlijk al klaar was - gelijk besloten om het traditionele evenement te schrappen. Daarna hebben we met veel mensen gesproken; kunstenaars, partners en andere betrokkenen bij Glow, over wat zou kunnen en wat niet in coronatijd. We wilden iets laten maken dat raakt, dat mensen opbeurt, dat vitaliteit toont ook. We denken dat met dit project dat goed is gelukt."

De veiligheid is gewaarborgd; er is doorlopend overleg met onder meer de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, maar ook met defensie en het vliegveld. Belangrijk is dat mensen niet naar de stad worden getrokken.

Kom niet naar Eindhoven!

Ramakers: "Dat kunnen we uiteraard niet hebben. Wat wij zeggen is: blijf in je eigen omgeving, geniet van Glow, bijvoorbeeld vanuit je achtertuin. En voor mensen van buiten de stad: kom niet naar Eindhoven! Want wordt het druk, dan gaat de stekker eruit, onmiddellijk. We geven ook niet aan hoe lang dit duurt, om diezelfde veiligheidsreden."

Ramakers, Kola en Schoofs zijn ongelooflijk blij met het resultaat: "Iedereen gaat zich deze Glow herinneren, dat staat vast. En we laten ook echt iets heel fraais zien aan de wereld", stelt Ramakers.