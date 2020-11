Een marechaussee is woensdagavond gewond geraakt toen hij bij Eindhoven Airport enkele meters werd meegesleurd door een auto. De bestuurder, een 29-jarige man uit de gemeente Heusden, ging ervandoor maar werd later in de buurt van het vliegveld aangehouden.

De man viel tijdens een controle van de Koninklijke Marechaussee bij Eindhoven Airport op omdat zijn auto in slechte staat verkeerde. Hij werd hierop aangesproken. De marechaussees vroegen naar zijn rijbewijs maar hij wilde dat niet geven. Ook hadden zij de indruk dat de man onder invloed was van verdovende middelen.

Gewond aan been

Ze wilden de man aanhouden maar hij reed met grote snelheid weg. Een marechaussee werd enkele meters meegesleurd en raakte gewond aan een been.

Na de achtervolging werd hij aangehouden. Hij verzette zich hevig. De marechaussees moesten pepperspray en een wapenstok gebruiken om hem te kunnen arresteren.