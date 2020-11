Eindhoven onderzoekt of er oplossingen zijn die een definitief eind kunnen maken aan de lekkages die de fietsenkelder onder het 18 Septemberplein blijven teisteren.

Het Eindhovense college van B en W heeft dat geantwoord op vragen van de SP. De fietsenstalling kampt sinds de opening in 2009 met lekkages. "Deze situatie is onwenselijk en verdient een meer structurele oplossing", aldus de gemeente.

Kapotte tegels op het plein, en dan vooral de transparante exemplaren, zorgen al jaren voor problemen in de fietsenkelder. Beheerders van de stalling zeggen dat er na flinke buien lekkages ontstaan, dat de vloer dan bijna blank staat en gedweild moet worden.

Zwaar verkeer

In het antwoord aan de SP herhaalt het college dat de lekkages onder andere worden veroorzaakt door de raampjes in het plein die kapot gaan door het zware verkeer van bijvoorbeeld de markt, evenementen of bouwers. Ook is de waterafvoer via het riool onvoldoende bij extreme regenval. In het verleden leverde dat soms problemen op maar de afgelopen jaren meer omdat het vaker hevig regent.

De stuk gereden raampjes worden eens in de zoveel tijd vervangen door kunststof raampjes die flexibeler zijn en de kans op lekkages beperken. Uit onderzoek moet blijken of er ook een oplossing bestaat voor het verstopte riool.

Hoewel water onder andere langs een contactdoos de kelder instroomt benadrukt de gemeente dat er geen sprake is van een gevaarlijke situatie. "De elektrische installaties en aansluitingen worden gekeurd en zijn veilig bevonden. De contactdoos is waterbestendig. Er kan geen contact ontstaan tussen stroom en water."