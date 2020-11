Met de beslissing dat een Eindhovense advocaat wegens wangedrag een beroepsverbod verdient, is aan zijn overlevingsstrijd allerminst een eind gekomen. De advocaat gaat in hoger beroep, boekte al een overwinning over een nieuwe, tijdelijke schorsing en hij kondigt een kort geding aan.

Bijna drie weken geleden bepaalde de tuchtrechter dat de 34-jarige advocaat zich absoluut ontoelaatbaar heeft gedragen door onder andere op de vlucht te slaan voor de politie. Verder heeft hij onvoldoende inzicht geboden in de financiële situatie van zijn praktijk. Ook neemt de tuchtrechter het hem kwalijk dat hij nagenoeg altijd te laat komt bij rechtszaken en op afspraken.

Geen reden om acuut in te grijpen

Zoals verwacht tekende de advocaat hoger beroep aan maar ook advocatenvoorman Jan Frederik Schnitzler liet het er niet bij zitten. De deken wilde voorkomen dat de man zijn praktijk blijft uitoefenen tot er een definitieve beslissing is over het beroepsverbod en diende een nieuw verzoek in voor een schorsing.

Deze keer trok de Eindhovense advocaat aan het langste eind. Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen of redenen om acuut in te grijpen, bepaalde de tuchtrechter dinsdag.

Moedeloos

Deken Schnitzler is bijzonder ongelukkig met de uitkomst maar twijfelt over nieuwe en verdere stappen. "Ik word er een beetje moedeloos van", merkte hij op.

De uitkomst betekent nog niet dat de advocaat helemaal vrij is om de komende maanden zijn werk te blijven doen. Vooralsnog gaat op 24 november een schorsing van acht weken in. De advocaat meent dat ook die bestraffing afhangt van de uitkomst van het beroep tegen het beroepsverbod. Met een kort geding hoopt hij de maatregel nog te omzeilen.