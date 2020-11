De toekomst van buurthuis De Ronde aan de Tongelresestraat in Eindhoven hangt aan een zijden draadje. De huurders hebben te horen gekregen dat ze beter kunnen kijken naar andere huisvesting. De beheerstichting wil het gebouw verkopen aan Woonbedrijf dat het wil slopen om er woningen te bouwen.

Er wordt nog onderzocht of er onderin het nieuwe appartementencomplex dat hier zou moeten verrijzen, een gemeenschapsruimte moet komen. De beheerstichting heeft daarbij wel wat in de melk te brokkelen: het gebouw De Ronde is van de stichting die het wil verkopen aan Woonbedrijf. De corporatie laat weten dat de verkoop in de 'afrondende fase' is. De woningbouwplannen moeten nog gemaakt worden.

Al jaren wordt er door de partijen gepraat over verbouwing van de oude school naast De Ronde en nieuwbouw erbij. Maar tot nu toe leidde dat niet tot concrete plannen. Nu blijkt ook sluiting en sloop van het buurthuis dat de Stichting Gemeenschapshuis Villapark beheert, onderdeel van het plan. Volgens beheerder Frans Bongers is het voor Woonbedrijf interessant om behalve de school (het oude deel zou blijven staan, het nieuwe zou afgebroken kunnen worden) ook De Ronde bij de plannen te betrekken.

Het buurthuis heeft inmiddels met fikse problemen te maken. De bezetting is goed, maar vooral vanwege buitenbuurtse activiteiten. Door de coronacrisis is dat verder ingezakt; het gemeenschapshuis is al maanden zo goed als dicht en er komen geen inkomsten binnen. Daarnaast is er achterstallig onderhoud. "Dus hebben we eens gekeken wat we nog willen én kunnen in deze moeilijke tijd", aldus Bongers. "Alles bij elkaar hebben we geconcludeerd dat onze gebruikers beter naar iets anders om konden kijken." Huurders als het Eindhovens Muziekcollectief (naar zaal de Harmonie aan de Hoogstraat), HCC/Seniorenacademie en Jazz Works (beide nog zoekend) hebben al eieren voor hun geld gekozen.

De Stichting Wijk- en Huurbelangen Lakerlopen en de KBO Tongelre zijn niet bepaald blij met de ontwikkelingen, zeggen Riek van den Broek (voorzitter van beide organisaties) en administrateur Ciska Maessen van SWHL. SWHL is vooral bekend is van de buurtinfowinkel aan het Klein Tongelreplein. Zij willen dat een buurthuisruimte terugkomt in de plannen. "De Ronde kan niet zomaar stoppen. Of er moet iets anders voor in de plaats komen. Er moet in ieder geval een buurthuis zijn waar mensen terecht kunnen. We zijn de kerk, de school en het jeugdwerk al kwijt, en dan dit. We kunnen niet allemaal naar de Toeloop in Doornakkers."

Het is nog niet uitgesloten dat er in de nieuwbouw een gemeenschapsfunctie terugkomt, zeggen Bongers en voorzitter Jan Stokkermans van de stichting. Daar zijn ze over bezig met Woonbedrijf. "Maar het is nog te vroeg om de buurt daarover zekerheid te geven", aldus Bongers. Ook de corporatie kan dat niet. "We voeren daarover overleg met de gemeente en de buurt. En dan komt aan de orde of er wel behoefte is aan een buurtruimte en wat we daar gaan doen", aldus een woordvoerder.