Rode lichtgevende ballonnen hangen woensdagavond in de lucht boven Eindhoven. Op sociale media wordt er druk gespeculeerd over het fenomeen. Sommigen vermoeden dat het een actie is van GLOW, een evenement dat deze week had moeten plaatsvinden maar vanwege de coronamaatrgelen niet door kan gaan.

Het jaarlijkse lichtjesfestival had deze week voor de vijftiende keer plaats moeten vinden in Eindhoven. De jubileumeditie kon niet doorgaan, maar de organisatie achter de lichtjesroute liet in oktober al weten dat er wel een uniek moment zou komen "waar iedereen het nog lang over zal hebben".

Wat dit "unieke moment" precies inhoudt is nog niet bekendgemaakt. In april meldde de organisatie dat er plannen zijn om de stad tijdens GLOW een half uur helemaal donker te krijgen, terwijl iedereen in Eindhoven een licht buiten zet. In een bericht op de website van GLOW nodigt de organisatie nu inderdaad Eindhovenaren uit om een zogenoemde persoonlijke 'Glow Dot' te maken. Dat is een doosje met daarin een lampje dat met een zuignap aan het raam kan worden geplakt.

Over de lichtgevende ballonnen in de lucht heeft GLOW echter helemaal niets laten weten. Eerder deze week werd lucht al verlicht door blauw licht, maar het is ook voor die actie onbekend wie er achter zit.