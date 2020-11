Tegen de drie voormalige bestuurders van het Eindhovense uitvindersbedrijf InnoConcepts, dat in 2010 failliet ging, zijn woensdag celstraffen tot drie jaar en een boete van 4,9 miljoen euro geëist.

De toenmalige directieleden die nu 70, 66 en 61 jaar oud zijn, worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie, bedrog in jaarcijfers en valsheid in geschrifte. Ze zouden met de cijfers hebben gesjoemeld en de controlerend accountant vals hebben voorgelicht.

Hoeveel geld verloren is gegaan, is niet te achterhalen. De officier van justitie haalde echter op de zitting voor de Amsterdamse rechtbank communicatie tussen de verdachten aan, waaruit zou blijken dat er meer dan 100 miljoen euro is verbrand. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is de werkelijke schade vermoedelijk nog veel hoger.

InnoConcepts zou duizenden beleggers hebben misleid met kunstmatig opgevoerde omzetcijfers. Als gevolg van de daardoor almaar stijgende koers van de aandelen was het bedrijf op een zeker moment 385 miljoen euro waard.

Celstraffen tot drie jaar

Tegen het bedrijf was aangifte gedaan door de voormalige algemeen directeur en leden van de raad van commissarissen van het beursfonds, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Vereniging Effectenbezitters (VEB). De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) stelde daarop een groot onderzoek in.

Het strafrechtelijke traject leidt tot forse strafeisen. Tegen de twee bestuurders die het OM ziet als leiders van het criminele samenwerkingsverband, zijn de celstraffen van drie jaa geëist. Tegen de derde verdachte eiste het OM achttien maanden cel.