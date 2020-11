Een 31-jarige Eindhovenaar krijgt 3,5 jaar cel en tbs voor het verkrachten van een destijds dertienjarige stadgenote en voor het tot prostitutie dwingen van een andere Eindhovense.

De rechtbank in Den Bosch legt de man ook tbs op, ondanks het feit dat hij niet aan behandeling wil meewerken en deskundigen er daarom weinig heil in zien. De rechtbank kiest hiervoor omdat bij de man stoornissen zijn vastgesteld en de vrees bestaat dat hij crimineel gedrag zal blijven vertonen.

'Een slecht actrice'

De rechtbank stelt vast dat de man blijkbaar niet van plan is zijn leven te beteren. Hij ontkent alles. Tijdens de behandeling van de zaak, twee weken geleden, noemde de man de destijds dertienjarige "een slecht actrice." Hij zei dit nadat de vrouw de rechtbank geëmotioneerd had verteld welke negatieve gevolgen de verkrachting voor haar heeft gehad.

De rechtbank rekent de man de minachting van het slachtoffer zwaar aan, en de verkrachting zelf ook. Het meisje was destijds voor het eerst van haar leven dronken na een drankspelletje, waarbij ook de verdachte betrokken was.

Ontluisterende uitbuiting

Een andere vrouw werd door de Eindhovenaar met geweld en dreigementen gedwongen zich te prostitueren, nadat hij eerst een relatie met haar was aangegaan; een bekende werkwijze van zogeheten loverboys. De man hield het geld dat de vrouw in de prostitutie verdiende. De rechtbank spreekt van een "vergaande en ontluisterende manier van uitbuiting."

Tijdens de rechtszaak onderbrak de verdachte de rechters herhaaldelijk. Bij het aanhoren van het vonnis woensdag, vroeg hij zich hardop af of "de rechtbank wel spoorde." "Voor wat krijg ik tbs?"

Eis vier jaar en tbs

De deskundigen hebben bij de man een stoornis vastgesteld die met zich meebrengt dat hij zich ver verheven voelt boven de maatschappij en zich niet aan regels houdt. De officier van justitie had vier jaar cel en tbs geëist. In de eis was ook de mishandeling van de vader van een van zijn slachtoffers meegenomen.