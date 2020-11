Het Beursgebouw in Eindhoven gaat vanaf januari 2021 weer open. In ieder geval voor de komende jaren, zegt de Eindhovense vastgoedondernemer en nieuwe eigenaar Lee Foolen.

Het ligt in de lijn der verwachting dat de blokkendoos aan de Lardinoisstraat/Fellenoord op langere termijn plaats zal maken voor nieuwbouw voor wonen en werken. "Daarvoor is dit natuurlijk een zeer interessante plek. Maar daarover moet het overleg met de gemeente nog beginnen. Al was dat niet de primaire reden voor de aankoop", aldus Lee Foolen. Hij neemt het Beursgebouw over van de eigenaren Hurks Investments en Heijmans. Welke bedragen daar mee gemoeid zijn, wil Foolen niet zeggen.

Het Beursgebouw uit 1991 sloot eind 2019 de deuren, omdat de eigenaren vonden dat het niet meer rendabel was; de behoefte aan ruimte voor congressen en beurzen is veranderd en er zou flink geïnvesteerd moeten worden in het pand. Foolen ziet dat anders. "We kunnen het Beursgebouw eigenlijk makkelijk weer openen. We zorgen dat het er netjes bijstaat, maar gaan het niet renoveren. En over grotere investeringen nemen we later een beslissing", zegt Foolen.

Blokkendoos niet geschikt als congrescentrum

De 'blokkendoos' wordt niet het nieuwe congrescentrum van de stad. Het voldoet niet aan de eisen qua liggen en inrichting, daarom heeft de gemeente in september de aanbesteding gestart. Voorkeurslocatie: ergens bij het station en Fellenoord. "Maar dat is niet het Beursgebouw, zegt Foolen. "Ik denk dat je voor zo'n congreslocatie meer ruimte nodig hebt dan hier", zegt hij.

De aanbesteding en de tijdelijke openstelling van het Beursgebouw bijten elkaar niet, aldus Foolen "Voordat zo'n nieuw congrescentrum geopend wordt, gaat er vijf tot tien jaar overheen. Zo lang kan het Beursgebouw eventueel openblijven, maar dat hoeft niet per se. Het is in ieder geval niet de bedoeling om hier nog tientallen jaren beurzen te organiseren. Uiteindelijk zal het Beursgebouw zijn maximale levensduur bereikt hebben en dan is herontwikkeling een logische stap." Dat past ook bij de ambities van de gemeente om rond de Fellenoord en het station zo'n 6.000 woningen en ruimte voor bedrijven te laten ontwikkelen.

Wethouder Stijn Steenbakkers was nog niet op de hoogte van het nieuwe initiatief en kan de gevolgen voor een nieuwe congresvoorziening nog niet goed inschatten. "Onze aanbesteding loopt. We zullen altijd kijken naar de situatie die ontstaat en volgen de ontwikkelingen", reageerde hij woensdag.

Foolen ontwikkelt met Hurks ook plannen voor het Evoluon. Nu voegt Foolen weer een echt Eindhovens gebouw aan zijn lijstje toe. "Ja dit is wel een iconische plek. Het is goed dat het gebouw weer open gaat, ook voor de winkels en de horeca in de stad. Dat trekt toch weer mensen en dat is goed voor iedereen."