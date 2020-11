De Augustijnendag in DomusDela in Eindhoven heeft dit jaar een actuele invulling van een eeuwenoud thema. "Hoe verhouden we ons tot onheil van buiten", luidt het onderwerp vrijdag. Cultuurhistoricus Gerard Rooijakkers gaat in op de zondebok als verklaring voor alle ellende, bijvoorbeeld in complottheorieën.

Ingrid van Neer-Bruggink van het Augustijns Instituut zoekt de oplossing juist in vriendschappen die houvast bieden in moeilijke (corona)tijden. Beide sprekers staan op de preekstoel in de voormalige Paterskerk, maar zijn alleen online te volgen, vanaf 14.00 uur.

Deelnemen kan via de link op de site van Domusdela. Een muzikaal intermezzo wordt verzorgd door het Strijps Kamerkoor onder leiding van dirigent Wilko Brouwers. Niet live, maar via een opname.