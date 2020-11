Carnaval, en ook de elfde van de elfde, zal er dit jaar anders uit gaan zien. De grote feesten en de verkiezingen van de nieuwe prins of prinses carnaval zijn allemaal afgelast. Toch is er online nog genoeg te doen om de elfde van de elfde te vieren en in de carnavalsstemming te komen.

Zo organiseert Stichting Federatie Eindhovens Carnaval samen met ED tv een "doldwaze" live uitzending woensdag om 19.11 uur op de Facebook-pagina van Lampegat TV. "Zorg dat je een koud Bavaria-biertje bij de hand hebt", meldt de federatie via Facebook.

Ook studentenbar The Villa laat de elfde van de elfde niet zomaar voorbijgaan. Tijdens 11/11 Centurion Drink gaat het om het drinken van honderd shotjes bier in honderd minuten. Ondertussen vindt er via Microsoft Teams een quiz plaats die de kennis op het gebied van carnaval test. Deelname is gratis, maar hiervoor is wel een kaartje nodig.

Daarnaast toont carnavalsvereniging Niehaals woensdagavond om 20.11 uur De Grote Online Elluf Elluf Show onder het motto: "Wij streamen de bits, jij zorgt zelf voor de bites." In de show zijn onder andere optredens van bekende Lampegatse artiesten te zien.

Iets lekkers voor bij de shows kan worden gehaald bij de Lampegatse Marktbakker, om de elfde van de elfde te vieren met een Lampebol.